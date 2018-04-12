«Русские женщины достаются арабам бесплатно» 

1/20 Я поселился в Египте по той простой причине, что, на мой взгляд, это самая дешевая точка на планете. Снять квартиру в Шарм-эль-Шейхе стоит 100 долларов США в месяц. Россиян практически нет, отчего улицы пустые. Если услышишь русскую речь — значит, это туристы из Украины или Казахстана Фото: Арсений Несходимов

2/20 Шарм-эль-Шейх считается самым безопасным городом в стране. Повсюду установлены КПП, и на каждом охрана проверяет сумки. Напряжения не чувствуется, но постоянные проверки немного раздражают. Впрочем, это компенсируется тем, что тут мало народу Фото: Арсений Несходимов

3/20 Брошенных отелей в Шарме, да и вообще в Египте, очень много — грандиозные постройки на 300-500 номеров пустуют. Иногда в них есть охранник, а если никого нет — скорее всего, он просто решил не выходить на работу Фото: Арсений Несходимов

4/20 В Шарме очень много охранников, они сторожат все подряд. Но на деле чаще всего охранник сидит где-нибудь в будке или еще каком-то укромном местечке и играет в телефон Фото: Арсений Несходимов

5/20 Однажды я жил в Genena Сity — самом большом торговом центре Шарм-эль-Шейха. Он так и не был достроен, и больше половины помещений пустуют. На двухэтажной подземной стоянке, рассчитанной на тысячи автомобилей, нет ни одной машины. В Genena Сity даже есть музей и крошечный каток. Музей, правда, не работает Фото: Арсений Несходимов

6/20 Днище машины перед въездом в отель или на подземную парковку осматривают на предмет наличия бомбы при помощи закрепленного на палке зеркала, но никто никогда не открывает и не досматривают багажник! Фото: Арсений Несходимов

7/20 Если живешь в отеле или в кондоминиуме с бассейном, охранники открывают и просматривают твои сумки, даже если они тебя видели уже сто раз. Особенно они стараются, если начальство рядом Фото: Арсений Несходимов

8/20 Все говорят, что в банкротстве многих предприятий виноват русский самолет. Это лишь отчасти правда, ведь многие отели и торговые центры обанкротились или так и не были достроены еще до теракта 2015 года Фото: Арсений Несходимов

9/20 Однажды товарищ, египтянин, принес мне пару пальмовых листьев метр в длину. Его категорически не хотели впускать, так как в инструкциях охранников ничего не было сказано о пальмовых листьях. Они вращали глазами и делали вид, что не понимают ни по-английски, ни по-арабски Фото: Арсений Несходимов

10/20 Нас спасло только то, что мой приятель работает в аэропорту, а пропуск в аэропорт — это даже круче паспорта. Он размахивал им направо и налево, так что после получаса переговоров по рации нас пустили, даже не проверив наши рюкзаки Фото: Арсений Несходимов

11/20 Средняя зарплата мужчины в Шарм-эль-Шейхе — 1500 египетских фунтов, что равно примерно 80 долларам США. 3000 фунтов — это уже неплохая зарплата. Столько зарабатывает, например, старший администратор супермаркета Carrefour. 5000 фунтов — зарплата служащего в аэропорту. Последние двое имеют право на общежитие. Один день в неделю — выходной Фото: Арсений Несходимов

12/20 Если ты хотя бы небольшой начальник, можно совсем расслабиться. Никого никогда нет на рабочем месте. Некоторые, конечно, появляются на пару часов и играют на работе в телефон. Большинство это вполне устраивает: 100 долларов в месяц — и ничего не делать Фото: Арсений Несходимов

13/20 Арабы не стремятся зарабатывать больше. В команде моего знакомого англичанина, инструктора по дайвингу, работали 15 помощников-арабов. Они протирали баллоны, возили оборудование на тележках и выполняли разные несложные поручения. Им решили предложить бесплатный курс обучения на дайв-инструктора Фото: Арсений Несходимов

14/20 Если неквалифицированный рабочий зарабатывает 25 египетских фунтов в день, то инструктор — 50 фунтов. По египетским меркам это огромная разница. Но из 15 человек только двое были готовы учиться. Остальных и так все устраивало Фото: Арсений Несходимов

15/20 Арабы обожают русских женщин! Прелесть русской женщины в том, что она достается арабу бесплатно: не нужно платить выкуп, чтобы на ней жениться. На ней вообще не обязательно жениться Фото: Арсений Несходимов

16/20 Когда русская женщина надоест арабу, он может ее просто бросить, а развод с арабской женой стоит больших денег. Особенно дорога эта процедура, если в семье есть дети. Гражданские браки между мужчинами-египтянами и русскими женщинами чаще всего встречаются в курортных городах вроде Шарм-эль-Шейха или Хургады, где арабских женщин днем с огнем не сыщешь Фото: Арсений Несходимов

17/20 Сюда египтяне приезжают на заработки со всей страны. Познакомиться с арабской женщиной здесь практически невозможно, остается только ухаживать за туристками или знакомиться онлайн. Довольно часто араб женат, его супруга живет в Каире или Александрии, но, как говорится, у мусульманина четыре сердца для четырех жен, так что всегда есть место для новых приключений Фото: Арсений Несходимов

18/20 В Шарм-эль-Шейхе единственный островок цивилизации, где туриста не обманут, — это супермаркет Сarrefour. Продукты с ценниками, привычные цифры, цены низкие, расплатиться можно картой. В остальных магазинах нет никаких цен, так что остается только гадать, сколько что стоит Фото: Арсений Несходимов

19/20 Даже в тех магазинах, где есть сканеры и можно увидеть цену на мониторе, тебя все равно обманут ровно в два раза. Сканеры настроены таким образом, что они могут показывать для туриста цену, которая в два раза выше, чем для местных жителей. Это высшее достижение египетской экономики, они даже программу умудрились настроить! Фото: Арсений Несходимов