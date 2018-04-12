Выходные в Тюмени будут тёплыми, но пасмурными

Синоптики прогнозируют тёплую погоду на грядущие выходные — 14 и 15 апреля. В эти дни будет временами солнечно, пасмурно, а также ожидаются осадки. В субботу днём, 14 апреля, в областной столице температура воздуха поднимется до +3 градусов. К вечеру похолодает на один градус. Утром и в обед в городе будет солнечно, а потом небо затянут облака. Вечером, возможно, пойдёт небольшой мокрый снег. В воскресенье будет пасмурный и хмурый день. Максимальная отметка на термометре в этот день плюс четыре градуса, вечером будет +2. Осадков 15 апреля синоптики не прогнозируют. — На протяжении двух дней будет слабый северо-западный ветер до пяти метров в секунду, — пояснили синоптики.