Улюкаев удивил тюремным досугом

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Улюкаев в тюрьме пишет стихи и занимается йогой 

РИА Новости 2 часа назад
Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев, осужденный к восьми годам колонии за взятку, написал в тюрьме новые стихи и продолжает заниматься йогой, сообщила РИА Новости его адвокат Дариджан Квеидзе.
"Все у него хорошо, увидите сейчас. Стихи написал, да. И спортом занимается, ему же коврик принесли для йоги", — сказала адвокат, отметив, что Улюкаев ни на что не жалуется.
Сегодня Мосгорсуд должен рассмотреть жалобу защиты на приговор бывшему министру, в которой адвокаты настаивают на невиновности Улюкаева и просят отменить приговор.
Улюкаев получил восемь лет колонии строгого режима за получение взятки в 2 миллиона долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина. Дополнительно 61-летнему Улюкаеву был назначен штраф в 130 миллионов рублей и восьмилетний запрет работать на госслужбе после освобождения.
Эксперты неоднозначно оценили решение суда. Один из доводов о невозможности вынести Улюкаеву обвинительный приговор строился на том, что участниками встреч и диалогов о взятке являлись только два человека — Сечин и Улюкаев — и только они могут объяснить суть и интерпретацию своих диалогов, а поскольку глава "Роснефти" не явился в суд, то данные им следствию показания не являются доказательством в суде.
Значит, уверен, например, сторонний адвокат Эдуард Исецкий, версия Улюкаева о том, что он получал вино и не знал про деньги, ничем не может быть опровергнута.
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