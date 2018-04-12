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В Москву придет антициклон
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После снежной ночи в Москву придет антициклон 

Мир24 1 час назад
В ночь с четверга на пятницу в Москве ожидается похолодание и снег, а затем город окажеися во власти антициклона, сообщает портал m24.ru.
В результате в столице установится малооблачная, тихая и сухая погода, а воздух днем будет хорошо прогреваться. Днем в пятницу ожидается до +9… +11 градусов, к вечеру столбики термометров опустятся до плюс 5, а ночью до минус 1 градуса. Ветер в Москве поменяет свое направление и подует с северо-востока со скоростью один метр в секунду.
В выходные будет еще теплее, до плюс 11 — плюс 13 градусов. В воскресенье, 15 апреля, на улице снова будет около 17 градусов выше нуля.
Заморозки вернулись в Московский регион после рекордно теплого вторника. В ночь на 12 апреля и утром температура в столице опускалась до -7,4 градуса, в Москве ненадолго выпал снег.
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