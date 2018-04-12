После снежной ночи в Москву придет антициклон

В ночь с четверга на пятницу в Москве ожидается похолодание и снег, а затем город окажеися во власти антициклона, сообщает портал m24.ru

В результате в столице установится малооблачная, тихая и сухая погода, а воздух днем будет хорошо прогреваться. Днем в пятницу ожидается до +9… +11 градусов, к вечеру столбики термометров опустятся до плюс 5, а ночью до минус 1 градуса. Ветер в Москве поменяет свое направление и подует с северо-востока со скоростью один метр в секунду.

В выходные будет еще теплее, до плюс 11 — плюс 13 градусов. В воскресенье, 15 апреля, на улице снова будет около 17 градусов выше нуля.

Заморозки вернулись в Московский регион после рекордно теплого вторника. В ночь на 12 апреля и утром температура в столице опускалась до -7,4 градуса, в Москве ненадолго выпал снег.