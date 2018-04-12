Российским полицейским запретили ходить в «Макдоналдс»

Полицейским запретили McDonald's и улыбки

Telegram-канал 4chan опубликовал циркуляр, который якобы получили начальники территориальных органов полиции от управления МВД по Краснодарскому краю

В этом документе говорится о «требовании взять под личный контроль жизнь подчиненного личного состава во внеслужебное время» и «строгом запрете» для краснодарских полицейских на посещение «увеселительных заведений» и ресторанов общепита (в пример приведены McDonald's и «Шоколадница»).

В циркуляре сказано, что полицейским запрещается носить шорты, короткие юбки, футболки с рукавами выше локтя и надписями на иностранных языках, а также «плавки с вульгарными округлениями».

Также «строго воспрещается улыбаться и хмуриться» и «нарушать общепринятые принципы семейного права (измены, избиения супругов, наказания детей и т.д.)».