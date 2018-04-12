Красноярцам пообещали резкое потепление на выходных

В ближайшие дни в Красноярске ожидается потепление и небольшие дожди.

По данным Гидрометцентра, в пятницу, 12 апреля в дневное время температура поднимется до +8 °С. Будет облачно, но дождя не ожидается. Зато на следующий день, в пятницу, 13 апреля, днём потеплеет до +13 °С и пройдет небольшой дождь. К вечеру станет чуть прохладнее, но минусовых температур ночью не ожидается.

В субботу будет так же тепло — до +14 °С. Осадки не исключаются, переменная облачность. В воскресенье температура начнет снижаться, будет немного холоднее — до +9°С.

Ранее мы рассказывали о возможном потеплении до +18°С в ближайшие дни, но судя по всему, синоптики скорректировали прогноз. В целом в апреле средняя температура будет в пределах нормы.