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Красноярцам пообещали резкое потепление на выходных
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Красноярцам пообещали резкое потепление на выходных 

АиФ Красноярск 39 минут назад
Фото: АиФ Красноярск
В ближайшие дни в Красноярске ожидается потепление и небольшие дожди.
По данным Гидрометцентра, в пятницу, 12 апреля в дневное время температура поднимется до +8 °С. Будет облачно, но дождя не ожидается. Зато на следующий день, в пятницу, 13 апреля, днём потеплеет до +13 °С и пройдет небольшой дождь. К вечеру станет чуть прохладнее, но минусовых температур ночью не ожидается.
В субботу будет так же тепло — до +14 °С. Осадки не исключаются, переменная облачность. В воскресенье температура начнет снижаться, будет немного холоднее — до +9°С.
Ранее мы рассказывали о возможном потеплении до +18°С в ближайшие дни, но судя по всему, синоптики скорректировали прогноз. В целом в апреле средняя температура будет в пределах нормы.
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