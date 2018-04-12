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Число подтопленных на Алтае участков увеличилось
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Число участков, подтопленных паводком на Алтае, возросло до 476 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Паводковая ситуация в Алтайском крае ухудшается — за сутки зафиксировано 170 новых подтопленных участков, теперь их 476. В регионе ожидают вскрытия главной водной артерии — реки Оби и новых подтоплений, сообщили в четверг в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
"Есть новые подтопления — вода зашла на территорию 14 домов — вчера их было четыре, подтопления на 476 участках, а вчера их было 306. Вода стоит в 36 населенных пунктах — 11 апреля их было 15. По прогнозам синоптиков, 12 и 13 апреля ожидаются вскрытия реки Оби на новых участках, но можно говорить о том, что ситуация развивается достаточно непредсказуемо", — сказали в ведомстве.
По данным Алтайского краевого центра по гидрометеорологии, в регионе ожидаются значительные повышения температур и активное таяние снега, в первую очередь — в предгорьях. Проблемы может создать участок реки Оби от села Усть-Чарышская Пристань до города Барнаула — там возможен подъем воды до 590 см при критической отметке 580 см. Все малые реки выше Барнаула также в зоне риска — ожидается значительный подъем воды, а понижение пока не прогнозируется.
Всего с начала паводка в Алтайском крае было подтоплено 115 населенных пунктов. Как сообщалось ранее, во всех подтопленных населенных пунктах работают спасатели — около 1,5 тыс. человек.
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