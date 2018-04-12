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Туристов предупредили о «необычных» российских законах
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Туристов предупредили о «необычных» российских законах 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Британский таблоид Daily Express в преддверии Чемпионата мира по футболу-2018 предупредил туристов о «ряде необычных российских законов», нарушение которых «чревато штрафом или даже тюрьмой».
Газета призвала британских туристов убедиться перед посещением России, что они знакомы с местными обычаями и законами.
Первым «необычным правилом» газета называет необходимость всегда носить с собой паспорт. Газета отмечает со ссылкой на Форин-офис (Министерство иностранных дел и по делам Содружества), что копии паспорта «будет недостаточно».
Вторым в списке таблоида идет запрет на съемку военных или стратегических важных объектов. Daily Express подчеркивает, что это может касаться и аэропортов. Форин-офис предупредил, что за такие съемки иностранцев могут задержать для допроса и даже арестовать.
Также издание упоминает использование беспилотников: «каждый, кто использует их без прямого разрешения от российских официальных лиц, полученного минимум за 24 часа до съемки, может столкнуться с огромным штрафом».
Daily Express напомнила, что в России действует закон о запрете гей-пропаганды, за нарушение которого туристов якобы могут задержать или депортировать.
В заключение газета написала о «довольно странном правиле», запрещающем продавать нижнее белье, содержащее менее шести процентов хлопка, а также о необходимости чистить номерной знак автомобиля.
Чемпионат мира по футболу будет проходить с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах.
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