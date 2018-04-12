Туристов предупредили о «необычных» российских законах

Британский таблоид Daily Express в преддверии Чемпионата мира по футболу-2018 предупредил туристов о «ряде необычных российских законов», нарушение которых «чревато штрафом или даже тюрьмой».

Газета призвала британских туристов убедиться перед посещением России , что они знакомы с местными обычаями и законами.

Первым «необычным правилом» газета называет необходимость всегда носить с собой паспорт. Газета отмечает со ссылкой на Форин-офис ( Министерство иностранных дел и по делам Содружества), что копии паспорта «будет недостаточно».

Вторым в списке таблоида идет запрет на съемку военных или стратегических важных объектов. Daily Express подчеркивает, что это может касаться и аэропортов. Форин-офис предупредил, что за такие съемки иностранцев могут задержать для допроса и даже арестовать.

Также издание упоминает использование беспилотников: «каждый, кто использует их без прямого разрешения от российских официальных лиц, полученного минимум за 24 часа до съемки, может столкнуться с огромным штрафом».

Daily Express напомнила, что в России действует закон о запрете гей-пропаганды, за нарушение которого туристов якобы могут задержать или депортировать.

В заключение газета написала о «довольно странном правиле», запрещающем продавать нижнее белье, содержащее менее шести процентов хлопка, а также о необходимости чистить номерной знак автомобиля.

Чемпионат мира по футболу будет проходить с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах.