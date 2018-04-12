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Солнечная и прохладная погода продержится в Екатеринбурге до конца недели
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Солнечная и прохладная погода продержится в Екатеринбурге до конца недели 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
До конца недели погода меняться не будет. Все будет так же неопределенно: то снег, то солнце. По данным синоптиков свердловского Гидрометцентра, воздух днем будет прогреваться до +6… +7 °С.
Сегодня, 12 апреля, днем в столице Урала будет +3… +5 °С. Переменная облачность, без существенных осадков. В ночь на пятницу ожидается -1… -3 °С, без существенных осадков. В пятницу, 13 апреля, днем столбики термометров покажут +4… +6 °С. Облачно с прояснениями, днем небольшой мокрый снег.
В ночь с пятницы на субботу на столбиках будет -1… -3 °С. В субботу, 14 апреля, днем потеплеет до +4… +6 °С. Переменная облачность, без существенных осадков. В воскресенье днем будет до +6 °С, пасмурно.
Погода 12 апреля будет ветреной — ветер до 13 метров в секунду.
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