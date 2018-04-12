Синоптики: на Орловщине будет пасмурно, но без дождя

По прогнозам синоптиков сегодня, 12 апреля, Орловская область будет находиться в зоне повышенного атмосферного давления.

Днём ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер восточной четверти 8-13 м/с. Температура воздуха ночью составила -3.. +2°С. Днем столбики термометров покажут +8.. +13°С.

Атмосферное давление с утра составило 750 мм р/с. В течение дня будет слабо расти и к вечеру достигнет 753 мм р/с.

По прогнозам синоптиков до конца недели осадков в регионе не ожидается, будет сохраняться переменная облачность. А с понедельника возможны небольшие дожди.