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Синоптики: на Орловщине будет пасмурно, но без дождя
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Синоптики: на Орловщине будет пасмурно, но без дождя 

РИА 57 39 минут назад
Фото: РИА 57
По прогнозам синоптиков сегодня, 12 апреля, Орловская область будет находиться в зоне повышенного атмосферного давления.
Днём ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер восточной четверти 8-13 м/с. Температура воздуха ночью составила -3.. +2°С. Днем столбики термометров покажут +8.. +13°С.
Атмосферное давление с утра составило 750 мм р/с. В течение дня будет слабо расти и к вечеру достигнет 753 мм р/с.
По прогнозам синоптиков до конца недели осадков в регионе не ожидается, будет сохраняться переменная облачность. А с понедельника возможны небольшие дожди.
Сообщение Синоптики: на Орловщине будет пасмурно, но без дождя появились сначала на РИА 57.
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