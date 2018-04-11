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Светит, но не греет. До +10 градусов ожидается в Москве в четверг
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Светит, но не греет. До +10 градусов ожидается в Москве в четверг 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
В четверг, 12 апреля, в столице сохранится небольшая облачность без осадков. Воздух прогреется до +10 градусов, сообщает Гидрометцентр России.
В ночь на четверг столбики термометров пересекут нулевую отметку — в мегаполисе ожидается от -2 до -4 градусов. В дневные часы потеплеет до +8… +10 градусов.
Ветер будет дуть переменных направлений со скоростью 1–6 метров в секунду. Атмосферное давление составит 759 миллиметров ртутного столба.
Как пояснил заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов, «кухней погоды» в определенной мере является Баренцево море. Сейчас оно почти полностью покрыто льдами, поэтому циклоны, проходящие с севера, приносят в столицу холодные воздушные массы.
Однако, как уверяют синоптики, холода в городе не задержатся надолго. К выходным ожидается очередное потепление. В воскресенье, 15 апреля, на улице снова будет около 17 градусов выше нуля.
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