Синоптики рассказали о погоде в четверг

В Москве 12 апреля прогнозируют небольшую облачность и до 10 градусов тепла

Небольшая облачность и ветер до 6 м/с ожидается в Москве в четверг днем, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Температура воздуха днем в Москве составит от 8 до 10 градусов тепла. Синоптики прогнозируют небольшую облачность без осадков, ветер переменных направлений 1-6 м/с. Атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба. В ночь на 13 апреля температура в столице опустится до минус 2 градусов.

Подмосковье днем в четверг температура воздуха будет колебаться от 7 до 12 градусов тепла. Ночью столбики термометров покажут от минус 5 до 0.