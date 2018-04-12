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Синоптики рассказали о погоде в четверг
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В Москве 12 апреля прогнозируют небольшую облачность и до 10 градусов тепла 

ТАСС 29 минут назад
Фото: РИА Новости
Небольшая облачность и ветер до 6 м/с ожидается в Москве в четверг днем, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Температура воздуха днем в Москве составит от 8 до 10 градусов тепла. Синоптики прогнозируют небольшую облачность без осадков, ветер переменных направлений 1-6 м/с. Атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба. В ночь на 13 апреля температура в столице опустится до минус 2 градусов.
В Подмосковье днем в четверг температура воздуха будет колебаться от 7 до 12 градусов тепла. Ночью столбики термометров покажут от минус 5 до 0.
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