Названы сроки обсуждения новых образовательных стандартов

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Обсуждение новых образовательных стандартов пройдет в мае-июне 

РИА Новости 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
Публичные обсуждения новых федеральных образовательных стандартов с привлечением широкого круга экспертов и парламентариев состоятся в мае-июне, сообщила РИА Новости глава Минобрнауки России Ольга Васильева.
"Принято решение провести масштабные публичные обсуждения. Они пройдут в мае-июне. Принимая во внимание высокую социальную значимость вопроса не только для образовательной среды, но и для всего нашего общества, в этот процесс будет вовлечено максимальное количество экспертов, заинтересованных в развитии нашего образования, с обязательным привлечением депутатского корпуса", — сказала Васильева.
Ранее объединение учителей литературы "Гильдия словесников" в открытом письме выступило с критикой нового образовательного стандарта по литературе, который разрабатывает Минобрнауки. По мнению учителей-словесников, он лишает школу вариативности построения программ, а также излишне перегружает школьников.
В Минобрнауки в свою очередь заявили, что рассматриваемый проект обеспечит единое образовательное пространство, позволяя учащимся беспрепятственно продолжать свое обучение на любом этапе в любой школе России. Глава Минобрнауки Ольга Васильева также заявляла, что прежняя система не давала равных возможностей для всех детей.
В поддержку новых образовательных стандартов также высказывались представители родительского сообщества.
Позже замминистра образования и науки Сергей Кравцов заверил, что Минобрнауки России при обсуждении федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) учтет мнение всех сторон.
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