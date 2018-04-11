Названы сроки обсуждения новых образовательных стандартов

Обсуждение новых образовательных стандартов пройдет в мае-июне

"Принято решение провести масштабные публичные обсуждения. Они пройдут в мае-июне. Принимая во внимание высокую социальную значимость вопроса не только для образовательной среды, но и для всего нашего общества, в этот процесс будет вовлечено максимальное количество экспертов, заинтересованных в развитии нашего образования, с обязательным привлечением депутатского корпуса", — сказала Васильева.

Ранее объединение учителей литературы "Гильдия словесников" в открытом письме выступило с критикой нового образовательного стандарта по литературе, который разрабатывает Минобрнауки. По мнению учителей-словесников, он лишает школу вариативности построения программ, а также излишне перегружает школьников.

В Минобрнауки в свою очередь заявили, что рассматриваемый проект обеспечит единое образовательное пространство, позволяя учащимся беспрепятственно продолжать свое обучение на любом этапе в любой школе России . Глава Минобрнауки Ольга Васильева также заявляла, что прежняя система не давала равных возможностей для всех детей.

В поддержку новых образовательных стандартов также высказывались представители родительского сообщества.