Россия возобновила авиасообщение с Египтом 

Россия возобновила регулярное авиасообщение с Египтом. Об этом сообщает РИА «Новости».
Первый за 2,5 года рейс авиакомпании «Аэрофлот» вылетел из Шереметьево в 21.05 мск. На борту самолета находятся 120 пассажиров.
Египетский авиаперевозчик EgiptAir совершит первый после перерыва рейс в Москву в четверг, 12 апреля.
В ноябре 2015 года авиасообщение между Россией и Египтом было прервано после теракта над Синаем: в самолете авиакомпании «Когалымавиа», направлявшегося из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, сработало взрывное устройство, погибли 224 человека. Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство».
Москва полностью отказалась от авиасообщения с Египтом до тех пор, пока власти страны не обеспечат безопасность в аэропортах. Примеру России последовал ряд других государств, в частности, Великобритания отменила полеты в Шарм-Эш-Шейх.
В Египте надеются, что вслед за восстановлением авиасообщения с Каиром будут возобновлены полеты в Шарм-эш-Шейх и Хургаду, и утверждают, что аэропорты страны теперь полностью безопасны.