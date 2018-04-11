Ещё
Россия возобновила авиасообщение с Египтом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия возобновила авиасообщение с Египтом 

Рамблер 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
Россия возобновила регулярное авиасообщение с Египтом. Об этом сообщает РИА «Новости».
Первый за 2,5 года рейс авиакомпании «Аэрофлот» вылетел из Шереметьево в 21.05 мск. На борту самолета находятся 120 пассажиров.
Египетский авиаперевозчик EgiptAir совершит первый после перерыва рейс в Москву в четверг, 12 апреля.
В ноябре 2015 года авиасообщение между Россией и Египтом было прервано после теракта над Синаем: в самолете авиакомпании «Когалымавиа», направлявшегося из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, сработало взрывное устройство, погибли 224 человека. Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство».
Москва полностью отказалась от авиасообщения с Египтом до тех пор, пока власти страны не обеспечат безопасность в аэропортах. Примеру России последовал ряд других государств, в частности, Великобритания отменила полеты в Шарм-Эш-Шейх.
В Египте надеются, что вслед за восстановлением авиасообщения с Каиром будут возобновлены полеты в Шарм-эш-Шейх и Хургаду, и утверждают, что аэропорты страны теперь полностью безопасны.
Комментарии3
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Генсек НАТО назвал условие отмены санкций против РФ300
Взлетевшая нефть воскресила рубль24
Мэй готова ударить по Сирии144
Киев потребовал от Москвы уступок по газу82
США прекратили выдавать визы сотрудникам «Аэрофлота»38
Видео
01:19
ЮНЕСКО вернется в Крым
Политика
05:26
Медведев попрощался с депутатами
Политика Статьи
01:01
Битва за Сирию: чем будут воевать Россия и США
Армия Оружие
00:55
Москва и Вашингтон начали диалог по Сирии
Политика
01:01
Мэй готова ударить по Сирии
В мире
05:24
Путин прокомментировал мировую обстановку
Политика
00:55
Из-за твитов Трампа созван СБ ООН
В мире
02:35
Дочку спасателя из Кемерово затравили в школе
Общество Происшествия
Заявления России о новом оружии встревожили США
Армия Оружие
01:11
Глава Пентагона своим заявлением поднял курс рубля
Рынки Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение