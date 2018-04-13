Найден способ сократить время ожидания врача в поликлиниках

СМИ: В Минздраве нашли способ сократить время ожидания врача в поликлиниках в восемь раз

Пилотный проект «Бережливая поликлиника» Министерства здравоохранения России показал, что время ожидания врача в российских поликлиниках возможно сократить в восемь раз.

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на доклад ведомства об итогах реализации проекта в 2017 году.

Пилотный проект был внедрён в ряде поликлиник в 40 регионах. Отмечается, что после его реализации пациенты проводили возле кабинета врача по 12 минут, что в восемь раз меньше, чем в 2016 году.

Также удалось сократить общее время пребывания в поликлинике в 1,4 раза (до 77 минут) по сравнению с прежними показателями.

Кроме того, в медицинских учреждениях указанных регионов удалось сократить время ожидания у регистратуры в четыре раза — до девяти минут.

Издание отмечает, что в 2018 году Минздрав планирует распространить опыт пилотных поликлиник на все регионы.