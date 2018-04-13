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Найден способ сократить время ожидания врача в поликлиниках
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СМИ: В Минздраве нашли способ сократить время ожидания врача в поликлиниках в восемь раз 

RT на русском 47 минут назад
Фото: ТАСС
Пилотный проект «Бережливая поликлиника» Министерства здравоохранения России показал, что время ожидания врача в российских поликлиниках возможно сократить в восемь раз.
Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на доклад ведомства об итогах реализации проекта в 2017 году.
Пилотный проект был внедрён в ряде поликлиник в 40 регионах. Отмечается, что после его реализации пациенты проводили возле кабинета врача по 12 минут, что в восемь раз меньше, чем в 2016 году.
Также удалось сократить общее время пребывания в поликлинике в 1,4 раза (до 77 минут) по сравнению с прежними показателями.
Кроме того, в медицинских учреждениях указанных регионов удалось сократить время ожидания у регистратуры в четыре раза — до девяти минут.
Издание отмечает, что в 2018 году Минздрав планирует распространить опыт пилотных поликлиник на все регионы.
Ранее m24.ru сообщало, что в Москве врачей поликлиник начали обучать этике общения с пациентами.
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