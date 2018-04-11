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На выставке мертвых тел нашли замученных узников
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На выставке мертвых тел нашли замученных узников 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Организаторов анатомической выставки в Австралии заподозрили в использовании тел мертвых китайских политических заключенных. Об этом сообщил новостной портал News.com.
Доктора из организации «Врачи против насильственного извлечения органов» выразили обеспокоенность по поводу проведения мероприятия. Они считают, что «тела с большой долей вероятности были предоставлены не добровольцами». Медики отметили, что они, скорее всего, были доставлены из Китая.
«Это или казненные люди, или, как подозревают независимые исследователи, умершие от пыток политические заключенные из секты Фалуньгун», — говорится в их заявлении.
Профессор анатомии из Даляньского медицинского университета Хун Цзинь Суй (Hong Jin Sui), откуда и были взяты тела, подчеркнул, что они достали их легальными способами. «Эти трупы были взяты из городского морга, доставлены в наше учебное заведение и законно пожертвованы на нужды выставки», — отметил он.
Генеральный директор выставки Том Золлер (Tom Zaller) отметил, что считает утверждения врачей «оскорбительными и неоправданными». Он заявил, что тела прошли десятки проверок в разных странах, однако признал, что у него нет документов, удостоверяющих их личности и согласий на их посмертное использование.
В 2016 году был опубликован доклад о нелегальной торговле телами и органами в Китае «Bloody Harvest». Его авторы утверждают, что за 15 лет было проведено порядка полутора миллиона трансплантаций органов, и примерно 300 тыс. из них было сделано в нелегальных клиниках. Власти Китая обвинения опровергают.
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