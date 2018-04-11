В Афганистане нашелся пропавший 30 лет назад военный

Пропавший 30 лет назад советский воин нашелся в Афганистане

Афганистане нашелся пропавший 30 лет назад прапорщик из украинского села Великая Глуша в Волыни, пишет «Московский комсомолец»

Московский комсомолец

Мужчину случайно обнаружили члены экспедиции, искавшие водоносные пласты в местной пустыне.

Мужчина отказался общаться по-русски и по-украински и называл себя Амредином. С помощью переводчиков он рассказал, что во время войны в Афганистане попал в плен к моджахедам. Чтобы выжить, принял ислам, затем его перепродали одной из исламистских группировок. Своей родиной Амредин назвал Волынь.

В Волынской организации Союза ветеранов Афганистана определили, что нашедшийся мужчина может быть только прапорщиком Игорем Белокуровым, 1963 года рождения, пропавшим без вести в 1988 году в провинции Кандагар . Его нежелание общаться на родном языке может быть связано с многолетней необходимостью скрывать свое происхождение или с полученной в бою контузией.

На родине Игоря ждет мама Антонина Васильевна, которая до сих пор не может поверить в то, что сын действительно жив.