Ещё
В Афганистане нашелся пропавший 30 лет назад военный
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Отставка правительства, россияне без валюты и другие события дня
Отставка правительства, россияне без валюты и другие события дня

Пропавший 30 лет назад советский воин нашелся в Афганистане 

Рамблер 4 часа назад
Фото: РИА Новости
В Афганистане нашелся пропавший 30 лет назад прапорщик из украинского села Великая Глуша в Волыни, пишет «Московский комсомолец».
Московский комсомолец
Мужчину случайно обнаружили члены экспедиции, искавшие водоносные пласты в местной пустыне.
Мужчина отказался общаться по-русски и по-украински и называл себя Амредином. С помощью переводчиков он рассказал, что во время войны в Афганистане попал в плен к моджахедам. Чтобы выжить, принял ислам, затем его перепродали одной из исламистских группировок. Своей родиной Амредин назвал Волынь.
В Волынской организации Союза ветеранов Афганистана определили, что нашедшийся мужчина может быть только прапорщиком Игорем Белокуровым, 1963 года рождения, пропавшим без вести в 1988 году в провинции Кандагар. Его нежелание общаться на родном языке может быть связано с многолетней необходимостью скрывать свое происхождение или с полученной в бою контузией.
На родине Игоря ждет мама Антонина Васильевна, которая до сих пор не может поверить в то, что сын действительно жив.
В Союзе ветеранов надеются вернуть Белокурова в Волынь в течение полутора месяцев. Ему нужно будет оформить внутренние документы, выдать визу и уже потом переправлять на Украину. К тому же «хозяева» Амредина собираются получить за него хороший выкуп.
Комментарии14  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Кремле прокомментировали заявление Трампа132
Заявления России о новом оружии встревожили США165
Путин прокомментировал мировую обстановку408
Трамп готовит Россию к войне247
Сирийские ПВОшники «послали» Трампа143
Видео
05:24
Путин прокомментировал мировую обстановку
Политика
02:35
Дочку спасателя из Кемерово затравили в школе
Общество Происшествия
Заявления России о новом оружии встревожили США
Армия Оружие
04:53
Сирийские ПВОшники «послали» Трампа
Ближний Восток В мире
00:55
Киев угодливо поддакнул Трампу
В мире Украина
00:51
Трамп готовит Россию к войне
США В мире
00:55
В Кремле прокомментировали заявление Трампа
Политика
02:26
США подняли в воздух самолет «судного дня»
Армия Другое
02:36
Пентагон испугался ответных действий РФ в Сирии
США В мире
08:35
Москвичка стала жертвой обменника
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение