В Башкирии потеплеет до 12 градусов

Синоптики рассказали о погоде на вторник, 17 апреля. По данным Башгидрометцентра, в этот день ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, слабый.

— Температура воздуха ночью составит -1… -6 °C. В дневные часы значительно теплее. Воздух за окном прогреется до +7… +12 °C, — сообщают метеорологи.

Спасатели предупреждают автомобилистов о дымке на отдельных участках дорог. Видимость в утренние часы составит 1–2 километра.

В целом на этой неделе по республике сохранится неустойчивый характер погоды. Во второй половине семидневки возможны осадки в виде дождя. Небо затянут облака, из-за чего температура воздуха днём понизится на несколько градусов.