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В Башкирии потеплеет до 12 градусов
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В Башкирии потеплеет до 12 градусов 

ufa1.ru 7 минут назад
Фото: ufa1.ru
Синоптики рассказали о погоде на вторник, 17 апреля. По данным Башгидрометцентра, в этот день ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, слабый.
— Температура воздуха ночью составит -1… -6 °C. В дневные часы значительно теплее. Воздух за окном прогреется до +7… +12 °C, — сообщают метеорологи.
Спасатели предупреждают автомобилистов о дымке на отдельных участках дорог. Видимость в утренние часы составит 1–2 километра.
В целом на этой неделе по республике сохранится неустойчивый характер погоды. Во второй половине семидневки возможны осадки в виде дождя. Небо затянут облака, из-за чего температура воздуха днём понизится на несколько градусов.
Вся вторая половина апреля в Башкирии выдастся сравнительно прохладной. Среднесуточная температура воздуха ожидается на 1–2 градуса ниже нормы.
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