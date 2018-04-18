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Тепло и дождливо: синоптики дали прогноз погоды в Башкирии на 19 апреля
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Тепло и дождливо: синоптики дали прогноз погоды в Башкирии на 19 апреля 

ufa1.ru 33 минуты назад
Фото: ufa1.ru
В четверг, 19 апреля, в Башкирии будет тепло, но дождь ожидается на большей территории республики.
— Ночью и утром будет сухо, а ближе к полудню начнется дождь. Местами он будет небольшой. Ветер умеренный около 5-10 метров в секунду, — сообщили в МЧС по Башкирии.
На севере Башкирии ночью ожидается -5 градусов, днем столбик термометра поползет вверх до отметки в +8 градусов. На юге в течение ночи будет +5 °С, а днем воздух прогреется до +13 градусов.
На дорогах республики видимость ухудшится до 500 метров, утром будет туманно.
Уфимцам завтра понадобятся зонтики — дождь начнется во второй половине дня, усилится к вечеру. Температура воздуха днем дойдет до +10 °С, сообщает сервис «Gismeteo».
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