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Снег с дождём: синоптики рассказали о погоде в Башкирии на выходные
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Снег с дождём: синоптики рассказали о погоде в Башкирии на выходные 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
В Башгидрометцентре рассказали о погоде на ближайшие выходные.
По сведениям синоптиков, в субботу, 14 апреля, по республике местами пройдет небольшой мокрый снег, днем с дождем. Ночью столбик термометра опустится до -0… -5 °С, в отдельных районах до -10 °С. В дневные часы воздух прогреется до +3… +8°С.
В воскресенье ночью небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха составит -2 градуса. Днем за окном +5… +10 °С, облачно, без осадков.
Во второй декаде апреля среднесуточная температура воздуха по Башкирии ожидается на 1-2 °С ниже нормы, — сообщили в Башгидрометцентре.
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