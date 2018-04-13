Снег с дождём: синоптики рассказали о погоде в Башкирии на выходные

В Башгидрометцентре рассказали о погоде на ближайшие выходные.

По сведениям синоптиков, в субботу, 14 апреля, по республике местами пройдет небольшой мокрый снег, днем с дождем. Ночью столбик термометра опустится до -0… -5 °С, в отдельных районах до -10 °С. В дневные часы воздух прогреется до +3… +8°С.

В воскресенье ночью небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха составит -2 градуса. Днем за окном +5… +10 °С, облачно, без осадков.