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Неделя в Башкирии начнется со снега с дождем
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Неделя в Башкирии начнется со снега с дождем 

ufa1.ru 12 минут назад
Фото: ufa1.ru
Синоптики рассказали о погоде в понедельник, 16 апреля. На севере ожидается дождь со снегом, а вот на юге — потепление.
На большей части республики понедельник выдастся облачным и сухим. Осадки могут выпасть лишь на севере региона днем. Ночью температура в северных районах может упасть до -12 градусов, на юге — до -2 градусов. Днем показания термометра перевалят за нулевую отметку даже на севере республики. Температура воздуха будет колебаться в течение суток от +3… +8 градусов.
— На дорогах местами возможна легкая дымка в утренние часы, но неблагоприятных метеоусловий не прогнозируется, — сообщили в МЧС по Башкирии.
В Уфе утро будет солнечным, но днем небо затянут облака. Осадки не предвидятся, зато ветер может усилиться до 11 метров в секунду. Утром ожидается -2 градуса, днем до +7 градусов, сообщает сервис Gismeteo.
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