Неделя в Башкирии начнется со снега с дождем

Синоптики рассказали о погоде в понедельник, 16 апреля. На севере ожидается дождь со снегом, а вот на юге — потепление.

На большей части республики понедельник выдастся облачным и сухим. Осадки могут выпасть лишь на севере региона днем. Ночью температура в северных районах может упасть до -12 градусов, на юге — до -2 градусов. Днем показания термометра перевалят за нулевую отметку даже на севере республики. Температура воздуха будет колебаться в течение суток от +3… +8 градусов.

— На дорогах местами возможна легкая дымка в утренние часы, но неблагоприятных метеоусловий не прогнозируется, — сообщили в МЧС по Башкирии.