Сантехников оденут в бахилы

Андрей Чибис. Сантехники будут обязаны надевать бахилы, прибывая на аварийные вызовы в квартиры россиян. Об этом, как сообщает ТАСС, рассказал замглавы Минстроя

По его словам, такую норму подразумевают новые стандарты сервиса управления многоквартирными домами. Чиновник уточнил, что хоть требовать от сантехников опрятного внешнего вида и «кажется смешным», но в XXI веке «странно», когда они ходят по чужим квартирам «в кирзовых сапогах».

«Это (наличие бахил. — Прим. ред.) важный элемент культуры обслуживания и это теперь обязательная норма», — подчеркнул он.

Ранее Министерство строительства и ЖКХ России приняло новые стандарты сервиса управления многоквартирными домами, которые в том числе регламентируют работу аварийных служб, требуют от управляющих компаний создать представительства для приема жильцов и записывать все входящие звонки.

Кроме того, отныне управляющие компании обязаны идентифицировать сотрудников, которые были отправлены в дома и квартиры россиян для устранения неисправностей, «чтобы не было мошеннических действий», отметил Чибис.