В РФ могут появиться «интернет-дружинники»

Патрушев предложил создать в России институт «интернет-дружинников»

Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев предложил создать в России из числа активных блогеров институт "интернет-дружинников" с целью усиления работы по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи.

Он выступил в среду в Черкесске на совещании по вопросам национальной безопасности в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО), одной из тем которого стало патриотическое воспитание. Совещание проводится по поручению президента РФ.

По словам Патрушева, надо шире вовлекать молодежь в патриотические проекты, используя для этого официальные интернет-ресурсы органов исполнительной власти субъектов РФ, а также органов местного самоуправления.