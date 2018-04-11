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В РФ могут появиться «интернет-дружинники»
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Патрушев предложил создать в России институт «интернет-дружинников» 

ТАСС 47 минут назад
Фото: РИА Новости
Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев предложил создать в России из числа активных блогеров институт "интернет-дружинников" с целью усиления работы по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи.
Он выступил в среду в Черкесске на совещании по вопросам национальной безопасности в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО), одной из тем которого стало патриотическое воспитание. Совещание проводится по поручению президента РФ.
По словам Патрушева, надо шире вовлекать молодежь в патриотические проекты, используя для этого официальные интернет-ресурсы органов исполнительной власти субъектов РФ, а также органов местного самоуправления.
"Следует также в работе патриотическому и духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи более активно использовать возможности общественных организаций, продумать в рамках волонтерского движения меры по созданию института так называемых интернет-дружинников, привлекая для этого активных пользователей интернета из числа блогеров", — сказал Патрушев.
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