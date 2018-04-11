Медведев сообщил о снижении смертности

Д. Медведев: Общая смертность в России снизилась на 6,8% за последнее шесть лет

Общая смертность в России снизилась на 6,8% за последнее шесть лет. Об этом сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства. «Решающий вклад в продолжительность жизни вносит медицина. За шесть лет нам удалось снизить общую смертность на 6,8%, особенно от сердечно-сосудистых заболеваний, от туберкулеза. Прошу обратить внимание на эти цифры», — сказал Д. Медведев. Он отметил, что именно на борьбе с этими заболеваниями сосредоточились усилия правительства РФ в рамках выполнения майских указов.