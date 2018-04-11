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Медведев сообщил о снижении смертности
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Д. Медведев: Общая смертность в России снизилась на 6,8% за последнее шесть лет 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Общая смертность в России снизилась на 6,8% за последнее шесть лет. Об этом сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства.
«Решающий вклад в продолжительность жизни вносит медицина. За шесть лет нам удалось снизить общую смертность на 6,8%, особенно от сердечно-сосудистых заболеваний, от туберкулеза. Прошу обратить внимание на эти цифры», — сказал Д. Медведев.
Он отметил, что именно на борьбе с этими заболеваниями сосредоточились усилия правительства РФ в рамках выполнения майских указов.
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