Заморозки и мокрый снег ожидаются в регионах Центральной России

МОСКВА , 11 апреля. / ТАСС /. Синоптики прогнозируют резкое похолодание в среду практически во всех регионах Центрального федерального округа. Во Владимире снег уже выпал, ожидается он также в Белгородской, Воронежской, Ярославской, Ивановской областях, сообщили ТАСС в региональных центрах гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.

Ночная температура воздуха в большинстве регионов ЦФО, по данным Центрального регионального центра МЧС России, может опуститься до 4 градусов. Дожди и мокрый снег возможны в Липецкой, Рязанской, Смоленской и Тамбовской областях, где прогнозируется ветер с порывами 14-17 м/с.

Снегопад уже прошел во Владимирской области , где еще днем во вторник столбики термометров показывали до плюс 20 градусов. В этом регионе и в Калуге региональные управления МЧС распространили метеопредупреждения об усилении ветра до 20 м/с. В Ярославской области также похолодание началось во вторник, еще днем было плюс 13 градусов, но к вечеру — лишь плюс 2, прошел снег с дождем, поднялся сильный ветер.

Резко похолодало в ночь на среду и в Смоленской области , в то время как в первые два дня недели были установлены два подряд температурных рекорда — воздух прогревался, соответственно, до плюс 18,1 и 20,7 градусов. Температура упала до нуля, на севере и востоке области прошел мокрый снег, на остальной территории — небольшой дождь. Холодную воздушную массу принесло с южной периферией скандинавского антициклона, сообщили синоптики регионального метеоцентра. В ближайшие часы испортится погода и в соседней Брянской области , где ночные заморозки до минус 1 градуса будут сопровождаться ветром до 12 м/с. В связи с этим Гидрометцентр России объявил в регионе желтый уровень погодной опасности.

Аномальное для апреля потепление до плюс 19-20 градусов в Тверской области в среду сменилось заморозками и мокрым снегом. «Это вторжение арктического воздуха. До пятницы по ночам будет держаться температура около минус 7 градусов, но днем ожидается до плюс 15 градусов», — сказал дежурный синоптик.

Примерно такой же прогноз метеорологи дают и по Ивановской области , где днем 9 апреля был побит температурный рекорд — плюс 20,4 градуса, что на 7 градусов выше нормы. Таким образом, в регионе обновился температурный максимум, который держался с 1975 года.