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Опубликован панорамный вид на Крымский мост
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Опубликован панорамный вид «из окна поезда» на Крымский мост 

RT на русском 39 минут назад
Фото: Крымский мост
Опубликована панорамная фотография, которая даст понять, что можно будет увидеть из окон поездов, следующих по переправе через Керченский пролив. Об этом говорится на официальном сайте «Крымского моста».
«Надвижка пролётов на железнодорожной части моста», — говорится в комментарии к фотографии.
Ранее стало известно, что Крым передал участок Тузлинской косы в федеральную собственность.
Также агентство «Крыминформ» передавало, что на Крымском мосту начались работы по запуску автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД).
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