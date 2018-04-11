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В Москву заглянула зима
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В Москву ненадолго «заглянула» зима 

Мир24 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В ночь на среду, 11 апреля, на Москву после нескольких теплых дней вдруг обрушился сильный ветер и снегопад. МЧС России объявило «желтый уровень» опасности, сообщает «МИР 24».
Ветер местами будет достигать 18-ти метров в секунду. Непогоду в Москву принес холодный атмосферный фронт. Столбики термометров опустились до 0 градусов. А выпавший ночью снег вмиг запорошил все вокруг, что не характерно для апреля в столице.
Днем в среду воздух в столице, по прогнозам синоптиков, прогреется до 9 градусов тепла, по области — до плюс 10 градусов.
Такая погода в Москве продержится недолго. Уже к вечеру четверга, 12 апреля, снова потеплеет. Температура воздуха составит плюс 11 градусов.
В выходные в столице, по ожиданиям метеорологов, воздух прогреется до 18 градусов тепла.
Ранее сообщалось, что вторник 10 апреля в Москве стал самым теплым днем с начала года. Температура воздуха была выше плюс 18 градусов.
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