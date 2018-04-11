В Москву заглянула зима

В Москву ненадолго «заглянула» зима

В ночь на среду, 11 апреля, на Москву после нескольких теплых дней вдруг обрушился сильный ветер и снегопад. МЧС России объявило «желтый уровень» опасности, сообщает «МИР 24».

Ветер местами будет достигать 18-ти метров в секунду. Непогоду в Москву принес холодный атмосферный фронт. Столбики термометров опустились до 0 градусов. А выпавший ночью снег вмиг запорошил все вокруг, что не характерно для апреля в столице.

Днем в среду воздух в столице, по прогнозам синоптиков, прогреется до 9 градусов тепла, по области — до плюс 10 градусов.

Такая погода в Москве продержится недолго. Уже к вечеру четверга, 12 апреля, снова потеплеет. Температура воздуха составит плюс 11 градусов.

В выходные в столице, по ожиданиям метеорологов, воздух прогреется до 18 градусов тепла.

Ранее сообщалось, что вторник 10 апреля в Москве стал самым теплым днем с начала года. Температура воздуха была выше плюс 18 градусов.