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Керченская переправа возобновила работу
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Керченская паромная переправа возобновила работу 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Паромная переправа в Крым в среду возобновила работу после приостановки из-за плохой видимости, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС России.
Утром в среду переправа в Крым приостанавливала работу из-за тумана.
"Работа Керченской паромной переправы возобновлена", — сообщили в МЧС.
Керченская паромная переправа (порт Крым — порт Кавказ) и аэропорт Симферополя сейчас являются главными транспортными артериями, связывающими полуостров Крым с материковой Россией. В настоящее время строится Крымский мост через Керченский пролив.
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