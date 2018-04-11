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В РФ появятся программы профпереподготовки пенсионеров
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В России к 2024 году появятся программы профпереподготовки пенсионеров 

РИА Новости 24 минуты назад
Фото: Fotolia / Sakala
В России к 2024 году появятся специальные программы профессиональной переподготовки для пенсионеров и другого неработающего населения, сообщается в докладе Центра стратегических инициатив "Стратегия развития страны 2018-2024", поступившего в распоряжение РИА Новости.
"Для неработающего населения, включая пенсионеров, будут созданы программы обновления профессиональных навыков, сотрудники социальных служб будут помогать им с трудоустройством", — пишут авторы доклада.
В стратегии сказано, что в течение всей жизни россияне смогут получать дополнительное профессиональное образование и новые навыки на базе вузов, колледжей и других образовательных центров.
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