В РФ появятся программы профпереподготовки пенсионеров

В России к 2024 году появятся программы профпереподготовки пенсионеров

России к 2024 году появятся специальные программы профессиональной переподготовки для пенсионеров и другого неработающего населения, сообщается в докладе Центра стратегических инициатив "Стратегия развития страны 2018-2024", поступившего в распоряжение РИА Новости

"Для неработающего населения, включая пенсионеров, будут созданы программы обновления профессиональных навыков, сотрудники социальных служб будут помогать им с трудоустройством", — пишут авторы доклада.

В стратегии сказано, что в течение всей жизни россияне смогут получать дополнительное профессиональное образование и новые навыки на базе вузов, колледжей и других образовательных центров.