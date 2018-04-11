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В Калугу идут заморозки
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В Калугу идут заморозки 

Калуга 24 37 минут назад
Фото: Калуга 24
Холодный атмосферный фронт североатлантического циклона, пришедший в центр России 10 апреля, заметно изменил характер погоды в Калужской области. Ночью прошли небольшие дожди и похолодало. По данным Гидрометцентра, днем 11 апреля в Калужской области ожидается 9 градусов тепла, возможные небольшие осадки. В четверг и пятницу дневная температура воздуха составит +10…+12 градусов. Ночью температура понизится до –1 градуса. К выходным ночная температура, правда, перейдет через ноль, но не намного — воздух прогреется до +1. Дневная температура на выходных повысится более значительно. Синоптики прогнозируют +13…+15 градусов. Во второй половине недели будет облачно, но осадки не ожидаются.
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