Саратовские синоптики: Столбик термометра покажет до 20 градусов

В ближайшее время Саратовскую область будет прогревать практически летнее солнце. Столбик термометра покажет до 17 — 20 градусов.

Местами, в некоторых районах, в основном на северных границах, перед Днем Космонавтики ожидается небольшой дождь и переменная облачность. Как сообщили «Новостям Саратова» в областном гидрометеоцентре, ветер останется южным, скоростью около 4-9 м/с, в порывах — до 12-14 м/с.

Столбик термометра в течение дня покажет до до 14-20 градусов тепла. И даже на Севере региона — около 10-15 градусов.