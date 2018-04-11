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Саратовские синоптики: Столбик термометра покажет до 20 градусов
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Саратовские синоптики: Столбик термометра покажет до 20 градусов 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
В ближайшее время Саратовскую область будет прогревать практически летнее солнце. Столбик термометра покажет до 17 — 20 градусов.
Местами, в некоторых районах, в основном на северных границах, перед Днем Космонавтики ожидается небольшой дождь и переменная облачность. Как сообщили «Новостям Саратова» в областном гидрометеоцентре, ветер останется южным, скоростью около 4-9 м/с, в порывах — до 12-14 м/с.
Столбик термометра в течение дня покажет до до 14-20 градусов тепла. И даже на Севере региона — около 10-15 градусов.
По словам замначальника областного гидромета Светланы Цветайло, для стабилизации паводковой обстановки, лучше, чтобы ночью были заморозки. Но предстоящей ночью в Саратове будут слабоположительные температуры — около 1-3 градусов. Завтра, в четверг, днем немного похолодает — будет около 5-7 градусов. Ожидается более облачная погода.
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