Синоптики рассказали о погоде в среду

В Москве в среду ожидается до +9°С

По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха составит от +7 до +9°С.

Днем переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/c, местами порывы до 12-17 м/с.

Ранее москвичам пообещали похолодание и дождь в ночь на 11 апреля.

"В ночь на среду короткие ливневые осадки, северо-восточный холодный порывистый ветер 5-10 м/с. Температура резко понизится до +2-4°С. Днем в среду переменная облачность, утром еще местами возможны кратковременные осадки, днем уже солнечно, но ощутимо посвежеет в сравнении с предыдущим днем", — сказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По прогнозам синоптиков, солнечная погода вернется в столицу уже с четверга.