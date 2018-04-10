Москвичам посоветовали готовиться к полярному вторжению

Евгений Тишковец: Москвичам пора готовится к полярному вторжению

Во вторник, 10 апреля, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что столичный регион накрыл холодный фронт.

— Точно в предсказанный срок начался ливень, за бортом плюс 18,5 градуса, а в 200 километрах севернее — в Тверской области — показания термометров уже рухнули до 0 градусов, и пошли заряды снега, — отметил метеоролог на своей странице в соцсети Twitter.

По его словам, на столицу надвигаются снег с дождем и сильный ветер, и поэтому горожанам следует готовиться к полярному вторжению.

Евгений Тишковец также отметил, что такая погода — не лучшее время для посадки самолетов.

— Могут возникнуть проблемы — из-за ветра, ливневых осадков с ухудшением видимости, кучево-дождевой облачности, болтанки и обледенения, — написал он, отвечая на вопрос подписчика о возможных проблемах при посадке.

При этом метеоролог сообщил, что холодный фронт задержится в Москве до утра среды. В этот день в город вернется солнце, однако столбики термометров не поднимутся выше 6-11 градусов тепла.