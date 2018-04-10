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Москвичам посоветовали готовиться к полярному вторжению
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Евгений Тишковец: Москвичам пора готовится к полярному вторжению 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Во вторник, 10 апреля, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что столичный регион накрыл холодный фронт.
— Точно в предсказанный срок начался ливень, за бортом плюс 18,5 градуса, а в 200 километрах севернее — в Тверской области — показания термометров уже рухнули до 0 градусов, и пошли заряды снега, — отметил метеоролог на своей странице в соцсети Twitter.
По его словам, на столицу надвигаются снег с дождем и сильный ветер, и поэтому горожанам следует готовиться к полярному вторжению.
Евгений Тишковец также отметил, что такая погода — не лучшее время для посадки самолетов.
— Могут возникнуть проблемы — из-за ветра, ливневых осадков с ухудшением видимости, кучево-дождевой облачности, болтанки и обледенения, — написал он, отвечая на вопрос подписчика о возможных проблемах при посадке.
При этом метеоролог сообщил, что холодный фронт задержится в Москве до утра среды. В этот день в город вернется солнце, однако столбики термометров не поднимутся выше 6-11 градусов тепла.
Полный прогноз погоды смотрите на Рамблере.
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