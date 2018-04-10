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Во Франции оценили вкус устриц из Крыма
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Во Франции оценили вкус устриц из Крыма 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Французы отмечают, что российская устрица слаще средиземноморской. Из-за меньшей концентрации соли в Черном море.
В Крыму разрастаются устричные фермы. Бизнес по выращиванию аквакультуры набирает обороты на Черноморском побережье. Для крымских фермеров и их мидийно-устричных ферм сейчас настало хорошее время для ведения хозяйства — подъем воды.
Каждую устрицу выращивают бережно, без каких-либо механических приспособлений или конвейерных лент. Все происходит вручную. Моллюсков сортируют, распределяют по секциям и доращивают. Товарный вид приобретается за три-четыре года. Готовый продукт достигает размеров с ладонь.
Крымские фермеры делят устриц на разновидности — гигантская тихоокеанская и таврическая. Крымский деликатес известен и во Франции. Французы отмечают, что российская устрица слаще средиземноморской. Из-за меньшей концентрации соли в Черном море.
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