Совфед одобрил свободный сбор валежника

Совфед одобрил закон о свободном сборе валежника

Российские сенаторы на заседании палаты в среду одобрили закон, позволяющий гражданам с 2019 года свободно собирать валежник для собственных нужд.

Документ относит валежник к недревесным лесным ресурсам. Внесение поправок в Лесной кодекс позволит гражданам заготавливать и собирать упавшие на землю стволы деревьев или их части, сучья и ветви для собственных нужд в порядке, установленном законом субъекта РФ

Документ должен вступить в силу с 1 января 2019 года.

По мнению парламентариев, помимо решения бытовой проблемы, граждане, собирая валежник, будут содействовать обеспечению пожарной и санитарной безопасности в лесах.