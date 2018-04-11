Ещё
Совфед одобрил свободный сбор валежника
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Совфед одобрил закон о свободном сборе валежника 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Российские сенаторы на заседании палаты в среду одобрили закон, позволяющий гражданам с 2019 года свободно собирать валежник для собственных нужд.
Документ относит валежник к недревесным лесным ресурсам. Внесение поправок в Лесной кодекс позволит гражданам заготавливать и собирать упавшие на землю стволы деревьев или их части, сучья и ветви для собственных нужд в порядке, установленном законом субъекта РФ.
Документ должен вступить в силу с 1 января 2019 года.
По мнению парламентариев, помимо решения бытовой проблемы, граждане, собирая валежник, будут содействовать обеспечению пожарной и санитарной безопасности в лесах.
РИА Новости: последние новости
Россияне ждут регулярных сообщений о расследовании пожара в Кемерово Патрушев предложил собрать блогеров-патриотов в "интернет-дружины" В России к 2024 году появятся программы профпереподготовки пенсионеров
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп: «Готовься Россия, они прилетят»1428
Трамп выступил с призывом к России211
Пентагон испугался ответных действий РФ в Сирии471
Первые кадры с места крушения Ил-7678
Медведев анонсировал отставку правительства253
Видео
02:36
Пентагон испугался ответных действий РФ в Сирии
США В мире
00:26
200 человек погибли при падении самолета в Алжире
Происшествия
04:22
Дадим родным похоронить жертв катастрофы Ан-148
Общество
01:41
Поргина высмеяла откровения балерины о Караченцове
Шоу-бизнес
02:43
Витас вышел на свободу после отсидки
Шоу-бизнес
07:10
Медведев ответил на вопрос о прогрессивном НДФЛ
Экономика
00:26
Рубль отреагировал на твит Трампа
Рынки Экономика
03:43
Захарова ответила на угрозы Трампа
Политика
01:20
РФ предостерегла США от военного преступления
Политика США
00:35
Найдены тела 257 жертв крушения в Алжире
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение