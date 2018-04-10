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Госдума отклонила проект закона «О культуре»
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Госдума отклонила в первом чтении проект закона «О культуре» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Госдума во вторник на пленарном заседании нижней палаты парламента в первом чтении отклонила законопроект "О культуре в Российской Федерации".
Согласно заключению профильного комитета, к законопроекту имеется ряд замечаний, в том числе концептуального характера. Так, в частности, комитет по культуре считает, что законопроект требует приведения в соответствие с основами государственной культурной политики, а также необходимо четко обозначить, что культура — это не оказывающая услуги в сфере культуры отрасль социальной сферы, а одна из важнейших сфер общественных отношений. Кроме того, законопроект нуждается в уточнении и дополнении отдельных пунктов.
"В целом требуется существенная доработка используемой в тексте законопроекта терминологии и соотнесение положений законопроекта с нормами ряда действующих федеральных законов", — говорится в документе.
Законопроект направлен на реализацию конституционных прав граждан в сфере культуры, реализацию государственной культурной политики, обеспечение государственных гарантий прав и свобод в сфере культуры. Проектом предлагается признать в РФ равное достоинство культур, равные права и свободы в области культуры всех проживающих в России народов и иных этнических общностей, а государством гарантируется свобода творчества.
Законопроектом также определяется порядок функционирования организаций культуры, правовой статус творческих работников, а также общие правила осуществления ГЧП в сфере культуры и определяется порядок международного сотрудничества в сфере культуры.
Кроме того, закрепляются, в частности, права на участие в культурной жизни, пользование учреждениями культуры, получение культурных благ и результатов культурной деятельности; на доступ к культурным ценностям, в частности, предусматривается, что лицам, не достигшим 18 лет, гарантируется право на бесплатное посещение музеев один раз в месяц, а лицам, обучающимся по основным профессиональным образовательным программам, предоставляется право на бесплатное посещение государственных и муниципальных музеев не реже одного раза в месяц.
Помимо этого, законопроектом закрепляется, что все программы в области экономического, экологического, социального, культурного и национального развития РФ, субъектов РФ и муниципальных образований принимаются с учетом положений программ в сфере культуры.
В феврале президент РФ Владимир Путин поручил своей администрации совместно с Советом при президенте РФ по культуре и искусству разработать концепцию закона "О культуре" до 15 марта.
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