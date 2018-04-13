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Выходные в Екатеринбурге будут теплыми и ветреными
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Выходные в Екатеринбурге будут теплыми и ветреными 

НАША ГАЗЕТА 2 часа назад
Суббота, 14 апреля. По данным Уральского гидрометцентра, в этот день ожидается переменная облачность, существенных осадков не будет. Температура воздуха днем поднимется до +6 градусов. Ветер западный, силой до 11 метров в секунду.
В ночь на воскресенье, 15 апреля, столбик термометра опустится не ниже -1 градуса, а днем потеплеет до +9. Порывы ветра усилятся до 13 метров в секунду.
В области в эти эти будет менее приятная погода: возможны мокрый снег и дождь, сильный ветер и гололедица на дорогах.
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