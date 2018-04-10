Раскрыт секрет долголетия самого старого человека в мире

Родственники японца Масадзо Нонака, признанного старейшим человеком планеты, рассказали о секрете его долголетия. Об этом сообщает Sky news.

Ранее днем 112-летнему мужчине вручили сертификат, подтверждающий звание самого старого человека на планете. Рекордсмен родился 25 июля 1905 года на острове Хоккайдо. У Масадзо большая семья: семь братьев, живущих неподалеку, сестра и пятеро детей.

Как сообщается на официальном сайте Книги рекордов Гиннесса, японец считает секретом долгой жизни любовь к сладкому, чтение газет и купание в горячих источниках. Эту информацию подтвердила телеканалу внучка Масадзо.

"Он любит конфеты — как японские, так и западного образца", — заявила Юко Нонака. По ее словам, газеты ее дедушка читает каждый день, и часто окунается в источники, несмотря на то, что передвигается на коляске.

"Ему необходима инвалидная коляска, но он в хорошем состоянии", — рассказала она.