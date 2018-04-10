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Назван самый популярный город России
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Назван самый популярный город России 

ТК «Звезда» 52 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Самым популярным городом России стал Санкт-Петербург, на втором месте Москва, на третьем — Казань.
Самым популярным российским городом у путешественников стал Санкт-Петербург. Соответствующий опрос провел сервис Airbnb, интернет-площадка для путешествующих и онлайн-бронирования жилья.
Сервис изучил данные бронирований за последний год, оценил отзывы путешествующих и выяснил, что самым популярным стал Санкт-Петербург, Москва заняла второе место.
А вот самым гостеприимным городом России признан Суздаль: положительные отзывы о проживании в его частном секторе оставил 91% гостей. На втором месте по гостеприимности — Псков (88% положительных отзывов), третье место с 87% занял Калининград. Также в ТОП5 гостеприимности вошли Краснодар и Новосибирск.
К слову, Москве в этом опросе вообще не повезло: в ТОП10 городов, предлагающих гостям условия размещения высокого уровня, она вообще не попала, заняв всего лишь 18-е место и уступив Иркутску, Сочи, Санкт-Петербургу, Казани и Нижнему Новгороду. И в списке городов с наибольшим приростом гостей Москва — лишь вторая (+44%), а бесспорный лидер — Сочи — +88%.
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