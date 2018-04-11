«Слабая» водка появится в России

В Минфине предложили «снизить» градус водки

Минфин РФ предложил рассчитывать минимальную розничную цену (МРЦ) на водку для продукции крепостью более 37%, причем для самой "слабой" водки предлагается установить такую же минимальную цену, как и для классической 40-градусной — 205 рублей, проект соответствующего приказа министерства опубликован на портале regulation.gov.ru.

Согласно федеральному закону о госрегулировании производства и оборота алкоголя, на который ссылается Минфин, водка — это спиртной напиток на основе этилового спирта, который произведен из пищевого сырья, и воды, причем содержание этилового спирта в напитке составляет от 38% до 56% объема готовой продукции.

В текущей версии приказа Минфина, который устанавливает минимальные закупочные, оптовые и розничные цены на крепкий алкоголь, минимальная розничная цена на водку установлена для продукции с содержанием спирта свыше 38% до 56%. При этом самая популярная разновидность водки на российских прилавках — это классический 40-градусный напиток, МРЦ на который установлена на уровне 205 рублей за бутылку 0,5 литра.

"В целях исключения имеющихся в настоящее время разночтений в части применения установленных минимальных цен на алкогольную продукцию (водку) крепостью 38% проектом приказа предусмотрено внесение изменений в приказ Минфина…, предусматривающих унификацию минимальной цены водки крепостью от 37% до 40% включительно", — говорится в пояснительной записке к проекту.