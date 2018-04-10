В акции «Зеленая весна» примут участие 2,5 млн человек

России. Во всероссийской экологической акции "Зеленая весна" примут участие 2,5 млн волонтеров, представителей государственных и частных компаний и жителей, неравнодушных к сохранению природы, сообщает пресс-служба Минприроды

Субботник "Зеленая весна", который организует фонд имени Вернадского, будет проходить с 21 апреля по 21 мая 2018 года.

Церемония старта акции состоится 21 апреля в московском парке "Сокольники". Затем, в течение месяца, по всей России в рамках экологической кампании пройдут мероприятия по высадке деревьев, очистке от бытового мусора береговых зон водных объектов, городских пляжей, парковых зон, территорий вблизи населенных пунктов.

Присоединиться к акции может любая организация, сообщество волонтеров. Для этого необходимо пройти регистрацию на официальном сайте мероприятия.