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Погоду продолжает «лихорадить»: в Самарскую область придут ночные заморозки
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Погоду продолжает «лихорадить»: в Самарскую область придут ночные заморозки 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Жителей Самарской области ожидает теплая погода с небольшими осадками в виде дождя. В среду, 11 апреля, воздух прогреется до +17. Ночью ожидается от 1 до 6 градусов тепла. Об этом сообщили в Приволжском УГМС.
— В ночь со среды на четверг, 12 апреля, синоптики прогнозируют заморозки — от +1 до -4. Будет дуть северный ветер, местами пройдут небольшие осадки. Днем дождь продолжится, но потеплеет до +10, — рассказали синоптики.
В пятницу, 13 апреля, погода продолжит капризничать. Ночью похолодает до -6. С восходом солнца воздух начнет прогреваться, температура будет держаться в пределах от +5 до +10 тепла. В последний день рабочей недели осадков не ожидается. Будет дуть юго-западный ветер — 6–11 метров в секунду.
Ближе к выходным регион накроет Скандинавский антициклон. Осадки постепенно прекратятся. Местами температура воздуха опустится ниже нуля.
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