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Россияне описали идеального начальника
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Россияне описали идеального начальника 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Спокойного мужчину средних лет хотят видеть россияне в качестве начальника. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на опрос, проведенный ВЦИОМ.
Подавляющее большинство респондентов (66%) хотят, чтобы их начальником был мужчина. За женщину-босса проголосовали лишь 9% опрошенных.
По мнению россиян, идеальный начальник должен быть среднего возраста, строгим (62%), но уравновешенным (82%). Кроме того, он должен хотеть перемен (69%).
Склонность к лидерству чувствуют в себе только половина респондентов: 10% считают себя непререкаемыми авторитетами в любой компании и ситуации, 20% в силу обстоятельств становятся лидерами больших групп. Во главе небольшой группы людей могут встать 36% респондентов. 30% никогда не примеряли на себя функции руководящего. При этом 28% опрошенных считают, что руководителем может быть любой человек, а необходимые для этого качества можно развить.
Телефонное интервью было проведено 29–30 марта. На вопросы сотрудников ВЦИОМ ответили две тысячи человек.
80% граждан РФ пользуются интернетом, согласно данным ВЦИОМ за первый квартал текущего года. Ежедневно в Сеть выходят 62% граждан.
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