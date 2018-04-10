11 апреля в Рязанской области ожидается сильный ветер и дождь 

В среду, 11 апреля, на территории Рязанской области, по прогнозам синоптиков, ожидается усиление северного ветра, возможны небольшие осадки. Об этом сообщили изданию «Новости Рязани» в региональном ЦГМС.
По данным ведомства, заврта в регионе будет наблюдаться погода с переменной облачностью. Ночью местами небольшой дождь, днем по всей области небольшой дождь. Ночью и днем порывы северного ветра, местами до 15 м/с.
Температура воздуха:
по области: ночью 0.. +5, местами до +8, днем +5.. +10;
в Рязани: ночью +3.. +5, днем +6.. +8.
Атмосферное давление: 746-757 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 25-95%.
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