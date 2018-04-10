В Подмосковье стало тише

Жители Московской области на минувшей неделе в два раза реже жаловались на нарушения тишины и покоя. Об этом сообщила главный государственный административно-технический инспектор региона Татьяна Витушева, передает РИАМО.

По ее словам, на позапрошлой неделе на эту тему поступило 60 обращений, на прошлой — только 25.

«Такие позитивные изменения произошли благодаря активной разъяснительной работе. Нашими инспекторами совместно с администрациями муниципальных образований региона и рядом ответственных лиц постоянно проводится профилактическая работа по разъяснению требований тишины и покоя граждан», — отметила Витушева.

Чиновница добавила, что информационные материалы с требованиями соблюдения тишины разместили на каждом информационном щите, в каждом подъезде подмосковного города. В то же время власти устраивают регулярные рейды с привлечением полиции.