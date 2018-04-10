Единый историко-культурный комплекс создадут в Керчи

Единый историко-культурный комплекс создадут на горе Митридат в Керчи

"Мы выступили с инициативой создания единого историко-культурного комплекса на горе Митридат. В его состав войдут: археологическое городище Пантикапей, Митридатские лестницы, "Обелиск Славы" и ряд памятников архитектуры XIX века, расположенных в центральной части города", — рассказал глава региона.

По его словам, это позволит объединить разрозненные объекты в единый ансамбль и создать на северо-восточном склоне горы Митридат комплекс, отражающий "историческую связь времен и событий, начиная от древнегреческого Пантикапея до героической обороны и освобождения Керчи во время Великой Отечественной войны".

"Комплекс станет символом и подтверждением статуса Керчи как самого древнего города России (основанного примерно 2,6 тыс. лет назад — прим. ТАСС)", — отметил Аксенов.

Глава региона напомнил, что в Керчи планируются масштабные реставрационные работы по восстановлению Митридатских лестниц — памятника, который является визитной карточкой города.

"Он находился в плачевном состоянии и вошел в число объектов, на которых после 2014 года начались неотложные противоаварийные работы… На основании результатов научно-исследовательских, геодезических и проектных работ было выделено… финансирование в размере 1,2 млрд рублей на 2017-2019 годы для проведения комплексных ремонтно-реставрационных работ. Порядка 200 млн рублей из этой суммы израсходовано в 2017 году на разработку научно-проектной документации, проведение инженерных, геодезических изысканий и противооползневых работ", — рассказал Аксенов.

В проект также включили реставрационные работы на монументе "Обелиск Славы", который венчает гору Митридат, добавил он.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин при посещении Международного детского центра "Артек" 24 июня 2017 года обратился к главе Крыма Сергею Аксенову с просьбой ускорить реставрацию Митридатских лестниц. Председатель Госкомитета Крыма по охране культурного наследия Сергей Ефимов сообщал ТАСС, что работы по восстановлению лестниц на горе Митридат начнутся весной этого года.

Царская лестница

Митридатская лестница получила название от горы Митридат, где находилась резиденция царя античного Боспорского царства Митридата VI Евпатора. Лестница была построена в середине XIX века и ведет на гору Митридат, в ней 432 ступени. Является одной из главных достопримечательностей Керчи.

Часть лестницы обрушилась в июне 2015 года. По информации архитекторов, реконструкция части, на которой произошел обвал, проводилась в середине 1970-х годов, однако не была завершена — не были проведены работы по отводу почвенных вод. Часть деталей лестницы утрачена, каменная кладка, ступени, ограждения нуждаются в реставрации. Левая часть второго яруса находится в разрушенном состоянии вследствие подмыва почвенными водами.

Средства на реставрацию лестниц выделяются из федерального бюджета.