Бортников ответил на идею подрыва Крымского моста

ФСБ взяла под контроль Крымский мост

Александр Бортников. Строительство Крымского моста контролируют российские силовики. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил глава ФСБ

По его словам, силовики контролируют обстановку в водах Керченского пролива и в воздухе над ним, чтобы отразить «угрозы террористических посягательств» на строящиеся объекты.

Бортников уточнил, что угрожать Крымскому мосту могут в том числе люди радикальных взглядов, а также спецслужбы и националистические организации Украины , которые «вынашивают идеи диверсий» в Крыму

В феврале российский журналист и один из лидеров политического движения «Солидарность» Александр Рыклин заявил украинскому изданию «Обозреватель», что Россия обязательно достроит Крымский мост, так как его «идеологическое» значение значительно превышает практическое. По его словам, мост «символизирует стабильность» российской власти, а также свидетельствует, что «захватнические инициативы получили продолжение».