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Бортников ответил на идею подрыва Крымского моста
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ФСБ взяла под контроль Крымский мост 

Рамблер 1 час назад
Строительство Крымского моста контролируют российские силовики. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил глава ФСБ Александр Бортников.
По его словам, силовики контролируют обстановку в водах Керченского пролива и в воздухе над ним, чтобы отразить «угрозы террористических посягательств» на строящиеся объекты.
Бортников уточнил, что угрожать Крымскому мосту могут в том числе люди радикальных взглядов, а также спецслужбы и националистические организации Украины, которые «вынашивают идеи диверсий» в Крыму.
В феврале российский журналист и один из лидеров политического движения «Солидарность» Александр Рыклин заявил украинскому изданию «Обозреватель», что Россия обязательно достроит Крымский мост, так как его «идеологическое» значение значительно превышает практическое. По его словам, мост «символизирует стабильность» российской власти, а также свидетельствует, что «захватнические инициативы получили продолжение».
В середине марта Министерство транспорта России сообщило, что движение легковых автомобилей и пассажирских автобусов по Крымскому мосту будет открыто уже в мае 2018 года. Как отметили в ведомстве, это связано с тем, что строители моста планируют ввести в эксплуатацию автодорожную часть сооружения со значительным опережением ранее заявленных сроков.
 Ещё 7 источников 
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