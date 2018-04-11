Составлен рейтинг городов для отдыха с детьми

Коломна вошла в топ-3 рейтинга лучших городов для семейного отдыха в мае

Рейтинг составлен в результате анализа броней отелей и апартаментов для проживания с детьми с 29 апреля по 10 мая 2018 года.

Коломна вошла в тройку лучших городов России для отдыха с детьми на майские праздники. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на рейтинг сервиса бронирования жилья Tvil.ru.

В первую десятку популярных бюджетных направлений у туристов с детьми стали Ярославль , Коломна, Великий Новгород, Кострома , Владимир, Рязань , Тула, Смоленск, Белгород и Иваново.

По данным аналитиков, туристы с детьми бронируют отдых в мае в Коломне в среднем на две ночи и тратят на проживание 2,1 тысячи рублей в сутки.