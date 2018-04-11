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Составлен рейтинг городов для отдыха с детьми
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Коломна вошла в топ-3 рейтинга лучших городов для семейного отдыха в мае 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Рейтинг составлен в результате анализа броней отелей и апартаментов для проживания с детьми с 29 апреля по 10 мая 2018 года.
Коломна вошла в тройку лучших городов России для отдыха с детьми на майские праздники. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на рейтинг сервиса бронирования жилья Tvil.ru.
В первую десятку популярных бюджетных направлений у туристов с детьми стали Ярославль, Коломна, Великий Новгород, Кострома, Владимир, Рязань, Тула, Смоленск, Белгород и Иваново.
По данным аналитиков, туристы с детьми бронируют отдых в мае в Коломне в среднем на две ночи и тратят на проживание 2,1 тысячи рублей в сутки.
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