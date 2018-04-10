Цекало рассказал о захвате «Норд-Оста»

Телеведущий, продюсер Александр Цекало рассказал в интервью Юрию Дудю для шоу «вДудь» о захвате заложников в театральном центре на Дубровке в 2002 году.

Цекало был продюсером мюзикла «Норд-Ост», зрители которого оказались в заложниках у террористов. По его словам, когда здание захватили, он уже не работал с труппой и сотрудничал с СТС.

По словам Цекало, о теракте ему сообщил по телефону гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст . После этого продюсер приехал к оцепленному зданию театрального центра и провел там две ночи. На третью ночь «всех стали выгонять», и Цекало понял, что там будет штурм.

Продюсер рассказал, что после штурма помогал выносить из здания людей, а в итоге оказался на парапете рядом с «основным террористом с дыркой во лбу» и бойцом «Альфы» в маске, который попросил у Цекало сигарету. Продюсер отметил, что после штурма почувствовал «идиотский агрессивный адреналин» и захотел «пострелять».

Вечером 23 октября 2002 года в Театральный центр на Дубровке во время мюзикла «Норд-Ост» ворвалась группа террористов. 26 октября было принято решение о начале штурма, в ходе которого были ликвидированы террористы.

Среди 916 заложников были зрители и артисты, 130 из них погибли.