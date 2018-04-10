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В Подмосковье появится первый ЗАГС в ТЦ
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Отдел ЗАГС открывается в красногорском ТРЦ 

РИА Новости 10 апреля 2018
Фото: globallookpress.com
Отделение записи актов гражданского состояния (ЗАГС) откроется в торгово-развлекательном комплексе "Вегас" в Красногорске, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.
"В Подмосковье впервые отдел ЗАГС открывается в торгово-развлекательном центре. Сейчас насчитываются порядка 50 таких удаленных рабочих мест работников ЗАГС", — цитируются в сообщении слова Забраловой.
По ее данным, в настоящий момент в Подмосковье почти половина свидетельств о рождении выдается в подобных отделениях, размещенных в областных центрах материнства и детства и крупных роддомах Подмосковья.
В сообщении уточняется, что помимо главного зала, в новом отделении ЗАГС предусмотрены комнаты жениха и невесты, а также зона для проведения фотосессий. Интересным новшеством станет онлайн-трансляция церемонии регистрации брака в режиме реального времени. Это позволит увидеть важное событие родственникам и гостям, не имеющим возможность присутствовать на нем лично.
Ранее сообщалось, что в 2017 году в Подмосковье заключено более 58 тысяч браков. Только за первый квартал 2018 года в регионе зарегистрировано почти 9 тысяч браков.
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